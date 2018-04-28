Главы МИД России, Турции и Ирана "сверили часы" по Сирии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана обсудили в субботу в Москве сирийское урегулирование и подготовку к девятому раунду переговоров в Астане. Сенсационных заявлений по их итогам не прозвучало, скорее, стороны в очередной раз "сверили часы": Россия и Иран критиковали американцев, а Турция – курдов.

Предыдущая встреча министров Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа в трехстороннем формате состоялась 4 апреля в рамках подготовки к саммиту РФ-Иран-Турция. За почти месяц, прошедший с той встречи, события в Сирии развивались стремительно: под предлогом якобы произошедшей химатаки в сирийской Думе США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по объектам в САР. Россия привезла в четверг на брифинг в ОЗХО жителей и врачей больницы в Думе, опровергающих факт химатаки, однако эксперты организации пока не завершили расследование инцидента.

Как сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, очередной — девятый — раунд переговоров в Астане намечен на 14-15 мая.

Как заявил по итогам переговоров, глава МИД РФ, министры подтвердили приверженность поиску мирных путей политического диалога в САР и сохранению режима прекращения огня.

"Будем противостоять попыткам подорвать нашу совместную работу. Подчеркнули, что "астанинский формат" прочно стоит на ногах. Мы продолжим решать принципиальные задачи, которые связаны с деэскалацией, снижением напряженности и конфликтного потенциала", — сказал Лавров.

В итоговом заявлении министров говорится, что Россия, Турция и Иран продолжат предпринимать усилия по защите мирных граждан и улучшению гуманитарного состояния в Сирии. Глава МИД РФ отметил, что взаимодействие трех стран позволило добиться значительных результатов.

"Наше трехстороннее взаимодействие носит уникальный характер. Благодаря этому взаимодействию какое-то время назад удалось переломить ситуацию на поле боя с террористами из ИГИЛ*, "Джабхат ан-Нусры"* и помочь сотням тысяч сирийцев избежать гуманитарной катастрофы", — сказал он.

Россия и Иран критикуют США

Перед началом трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Турции и Ирана глава МИД РФ заявил, что Москва констатирует продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога в Сирии.

"Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар. Мы вынуждены констатировать продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога между сирийцами, попытки помешать формированию конституционного комитета, решение о создании которого было принято делегатами сочинского форума и получило четкую поддержку со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его специального посланника Стаффана де Мистуры, который принимал непосредственное участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его оценке, удары США, Франции и Великобритании по Сирии были нарушением международного права и нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования в стране.

"Пока мы с вами вместе создаем, строим, некоторые другие наши коллеги пытаются разрушить результаты совместных конструктивных усилий, не останавливаясь перед нарушениями международного права, каковым была американо-британо-французская акция против Сирии 14 апреля", — заявил российский министр.

"Нанесенные тогда по сирийскому суверенному государству ракетные удары не только серьезно обострили обстановку в стране и на международной арене, но и нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования", — добавил он.

Критику Лаврова в адрес США и их союзников поддержал его иранский коллега.

"Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса", — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Арабская и американская интервенции в Сирию

На переговорах в Москве стороны обсудили и идею США по замене американского контингента, находящегося в Сирии незаконно, на арабские силы. Арабские страны пока не отреагировали на заявления Трампа, за исключением Саудовской Аравии.

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иностранная интервенция в Сирии приведет к эскалации напряженности, а действия США в САР вызывают сожаление.

"Мы также считаем, что иностранная интервенция в Сирии лишь приведет к дополнительной эскалации напряженности. Мы считаем, что деятельность Соединенных Штатов в Сирии, которая привела к дополнительной эскалации, этнической напряженности, вызывает сожаление, она создает опасения на региональном уровне относительно политической независимости и единства Сирии", — сказал Зариф.

Он подчеркнул, что роль США в Сирии деструктивна — Вашингтон пытается устроить провокации, вызывая разногласия между различными этническими группами.

"Это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок… Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли и должен за это ответить, то это правительство США", — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства по итогам трехсторонних переговоров с российским и турецким коллегами.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что любое силовое решение ситуации в Сирии незаконно, оно будет неустойчивым.

"Я согласен с господином Зарифом, что лучшее решение — это политическое решение. Любое силовое решение незаконно, и оно не будет устойчивым. Последние события и ситуация на местах указывают на то, что необходимо придать дополнительный стимул нашей работе по достижению этой высокой цели", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара критикует курдов

В то же время сама Турция не собирается сворачивать свои военные действия на севере Сирии против курдских формирований. Вместо этого Анкара призвала США прекратить поддержку курдских партий.

Глава МИД Турции заявил, что 25% территории на восточном побережье Евфрата контролируют YPG и они "изменили демографическую ситуацию в регионе". Также там действует Рабочая партия Курдистана (РПК). Он подчеркнул, что этим организациям, которых в Анкаре считают террористическими, необходимо покинуть Сирию, так как они представляют угрозу национальной безопасности Турции.

"США поддерживают эти террористические организации, поэтому необходимо прекратить эту поддержку. В 2016 году США нам пообещали, что эти террористические организации покинут сирийскую территорию… Поэтому те вопросы, которые мы тут обсуждаем… чтобы американцы держали свое слово и содействовали тому, чтобы эти террористические организации покинули эту территорию и эти земли были возвращены тому гражданскому населению, которое там проживает", — заявил Чавушоглу.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео и Чавушоглу договорились урегулировать ситуацию вокруг сирийского Манбиджа. Чавушоглу ранее заявил, что в случае реализации "дорожной карты", cилы самообороны сирийских курдов (YPG) должны будут покинуть Манбидж, в противном случае Анкара предпримет против них те же шаги, что и в сирийском Африне.

В настоящее время город Манбидж на севере Сирии контролируют союзные США вооруженные формирования курдов, которых Турция считает связанными с террористическими группировками и против которых хочет начать военную операцию в этом районе.

Иранская ядерная программа

Министры трех стран в ходе переговоров отдельно остановились на проблеме иранского атома. Глава МИД РФ заявил, что Москву сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Однако не так давно президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из СВПД, достигнутого с таким трудом. Естественно, это вызвало недовольство и остальных членов "шестерки", и Ирана. Кроме того, возможный разрыв СВПД влияет и на корейскую проблему, которую также пытаются решить путем многосторонних переговоров с КНДР. Эксперты и дипломаты опасаются, что теперь и северокорейцы не будут отказываться от своей ядерной программы, если увидят, что данные иранцам обещания не выполняются.

"Безусловно, сегодня хорошая возможность рассмотреть ситуацию, которая складывается вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Нас эта ситуация сильно тревожит, мы хотели бы обсудить ее достаточно предметно", — заявил Сергей Лавров.

В ответ Зариф отметил, что Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по ядерной сделке.

"С учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.), конечно же, наш диалог (с РФ) по этому вопросу будет очень полезным и это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем", — сказал Зариф.

По его словам, президент США Дональд Трамп выдвигает непомерные неприемлемые для Тегерана требования.

"Господин Трамп не выполнял это обязательство, нарушал это обязательство. Сегодня, кроме того, что не хочет вернуться к своим обязательствам, выдвигает непомерные требования, которые не приемлет народ Ирана и другие члены СВПД и международного сообщества", — заявил Зариф.

Министр также отверг увязку ситуации на Ближнем Востоке с ядерной сделкой, отметив, что именно политика США в регионе приводит к разрушениям и распространению экстремизма.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>