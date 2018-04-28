Главы МИД России, Турции и Ирана "сверили часы" по Сирии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана обсудили в субботу в Москве сирийское урегулирование и подготовку к девятому раунду переговоров в Астане. Сенсационных заявлений по их итогам не прозвучало, скорее, стороны в очередной раз "сверили часы": Россия и Иран критиковали американцев, а Турция – курдов.
Как сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, очередной — девятый — раунд переговоров в Астане намечен на 14-15 мая.
Как заявил по итогам переговоров, глава МИД РФ, министры подтвердили приверженность поиску мирных путей политического диалога в САР и сохранению режима прекращения огня.
"Будем противостоять попыткам подорвать нашу совместную работу. Подчеркнули, что "астанинский формат" прочно стоит на ногах. Мы продолжим решать принципиальные задачи, которые связаны с деэскалацией, снижением напряженности и конфликтного потенциала", — сказал Лавров.
В итоговом заявлении министров говорится, что Россия, Турция и Иран продолжат предпринимать усилия по защите мирных граждан и улучшению гуманитарного состояния в Сирии. Глава МИД РФ отметил, что взаимодействие трех стран позволило добиться значительных результатов.
"Наше трехстороннее взаимодействие носит уникальный характер. Благодаря этому взаимодействию какое-то время назад удалось переломить ситуацию на поле боя с террористами из ИГИЛ*, "Джабхат ан-Нусры"* и помочь сотням тысяч сирийцев избежать гуманитарной катастрофы", — сказал он.
Россия и Иран критикуют США
"Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар. Мы вынуждены констатировать продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога между сирийцами, попытки помешать формированию конституционного комитета, решение о создании которого было принято делегатами сочинского форума и получило четкую поддержку со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его специального посланника Стаффана де Мистуры, который принимал непосредственное участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
По его оценке, удары США, Франции и Великобритании по Сирии были нарушением международного права и нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования в стране.
"Пока мы с вами вместе создаем, строим, некоторые другие наши коллеги пытаются разрушить результаты совместных конструктивных усилий, не останавливаясь перед нарушениями международного права, каковым была американо-британо-французская акция против Сирии 14 апреля", — заявил российский министр.
Критику Лаврова в адрес США и их союзников поддержал его иранский коллега.
"Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса", — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Арабская и американская интервенции в Сирию
На переговорах в Москве стороны обсудили и идею США по замене американского контингента, находящегося в Сирии незаконно, на арабские силы. Арабские страны пока не отреагировали на заявления Трампа, за исключением Саудовской Аравии.
"Мы также считаем, что иностранная интервенция в Сирии лишь приведет к дополнительной эскалации напряженности. Мы считаем, что деятельность Соединенных Штатов в Сирии, которая привела к дополнительной эскалации, этнической напряженности, вызывает сожаление, она создает опасения на региональном уровне относительно политической независимости и единства Сирии", — сказал Зариф.
Он подчеркнул, что роль США в Сирии деструктивна — Вашингтон пытается устроить провокации, вызывая разногласия между различными этническими группами.
"Это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок… Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли и должен за это ответить, то это правительство США", — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства по итогам трехсторонних переговоров с российским и турецким коллегами.
"Я согласен с господином Зарифом, что лучшее решение — это политическое решение. Любое силовое решение незаконно, и оно не будет устойчивым. Последние события и ситуация на местах указывают на то, что необходимо придать дополнительный стимул нашей работе по достижению этой высокой цели", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Анкара критикует курдов
В то же время сама Турция не собирается сворачивать свои военные действия на севере Сирии против курдских формирований. Вместо этого Анкара призвала США прекратить поддержку курдских партий.
Глава МИД Турции заявил, что 25% территории на восточном побережье Евфрата контролируют YPG и они "изменили демографическую ситуацию в регионе". Также там действует Рабочая партия Курдистана (РПК). Он подчеркнул, что этим организациям, которых в Анкаре считают террористическими, необходимо покинуть Сирию, так как они представляют угрозу национальной безопасности Турции.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео и Чавушоглу договорились урегулировать ситуацию вокруг сирийского Манбиджа. Чавушоглу ранее заявил, что в случае реализации "дорожной карты", cилы самообороны сирийских курдов (YPG) должны будут покинуть Манбидж, в противном случае Анкара предпримет против них те же шаги, что и в сирийском Африне.
В настоящее время город Манбидж на севере Сирии контролируют союзные США вооруженные формирования курдов, которых Турция считает связанными с террористическими группировками и против которых хочет начать военную операцию в этом районе.
Иранская ядерная программа
Министры трех стран в ходе переговоров отдельно остановились на проблеме иранского атома. Глава МИД РФ заявил, что Москву сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы.
Однако не так давно президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из СВПД, достигнутого с таким трудом. Естественно, это вызвало недовольство и остальных членов "шестерки", и Ирана. Кроме того, возможный разрыв СВПД влияет и на корейскую проблему, которую также пытаются решить путем многосторонних переговоров с КНДР. Эксперты и дипломаты опасаются, что теперь и северокорейцы не будут отказываться от своей ядерной программы, если увидят, что данные иранцам обещания не выполняются.
"Безусловно, сегодня хорошая возможность рассмотреть ситуацию, которая складывается вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Нас эта ситуация сильно тревожит, мы хотели бы обсудить ее достаточно предметно", — заявил Сергей Лавров.
В ответ Зариф отметил, что Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по ядерной сделке.
"С учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.), конечно же, наш диалог (с РФ) по этому вопросу будет очень полезным и это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем", — сказал Зариф.
"Господин Трамп не выполнял это обязательство, нарушал это обязательство. Сегодня, кроме того, что не хочет вернуться к своим обязательствам, выдвигает непомерные требования, которые не приемлет народ Ирана и другие члены СВПД и международного сообщества", — заявил Зариф.
Министр также отверг увязку ситуации на Ближнем Востоке с ядерной сделкой, отметив, что именно политика США в регионе приводит к разрушениям и распространению экстремизма.
*Террористическая организация, запрещена в России
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