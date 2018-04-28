Глава МИД Ирана заявил, что США в Сирии устраивают провокации

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Роль США в Сирии деструктивна, Вашингтон пытается устроить провокации, вызывая разногласия между различными этническими группами, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Главы МИД России, Турции и Ирана обсуждают в субботу в Москве сирийское урегулирование, в частности, подготовку к девятому раунду переговоров по САР в Астане.

"Роль, которую играют США в Сирии, это деструктивная роль. Как мы видели за последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок… Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли и должен за это ответить, то это правительство США", — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства по итогам трехсторонних переговоров с российским и турецким коллегами.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы. В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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