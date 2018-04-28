Россия, Турция и Иран заинтересованы в целостности Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. РФ, Турция и Иран искренне заинтересованы в том, чтобы Сирия оставалась единым государством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с турецким и иранским коллегами в Москве.

По его словам, инициаторы удара по Сирии 14 апреля своими действиями подтвердили, что для них заявления в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности САР лишь слова, которые должны "прикрывать планы переформатирования Ближнего Востока и раздела Сирии на части".

"Я уверен, что Россия, Турция и Иран, подтверждая нашу поддержку этим основополагающим принципам устава ООН, искренне заинтересованы в том, чтобы Сирия оставалась единым государством, государством, в котором все этнические и конфессиональные группы получат равные права и смогут жить в мире", — заявил Лавров.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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