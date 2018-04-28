МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. России, Турции и Ирану нужно помочь сирийским властям завершить зачистку страны от террористов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время трехсторонней встречи с коллегами из Турции и Ирана в Москве.

"Я уверен, что сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов. И все мы помогаем сирийскому правительству, чтобы это поскорее произошло, возвести мосты национального примирения и восстановить разрушенное", — заявил он.

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