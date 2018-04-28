Парламент Сирии опроверг сообщения об указе Асада о конфискации имущества

ДАМАСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не издавал указ о конфискации имущества тех граждан, которые не предъявят свидетельство на право собственности в течение 30 дней, подобные действия противоречат конституции страны, заявил РИА Новости секретарь народного совета (парламента) Сирии Халед Аббуд.

Ранее Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные МИД ФРГ сообщила, что Асад якобы подписал указ, позволяющий лишать собственности беженцев. По данным газеты, если собственники в течение 30 дней не предоставят властям на месте документы о владении имуществом, те смогут выдать разрешение на строительство на этом участке иным лицам. Правительство ФРГ высказало возмущение такой мерой из-за того, что она ставит под удар беженцев, которые фактически лишатся любых прав на имущество, МИД Германии призвал "помешать исполнению этого закона".

"Нет указа по данной теме. И с моей точки зрения, подобный указ нарушал бы конституцию по факту. Сирийское государство не думает в таком направлении. Районы возвращаются под контроль сирийской армии, которая представляет сирийское правительство, которое в ответе за своих граждан, все под одной крышей закона… Правительство понимает, что многие сирийцы сегодня не имеют возможности добраться до своих территорий, многие из них уехали или вынуждены были уехать из-за террора. В таком случае как может быть издан закон на фоне неспособности граждан добраться до своих свидетельств на собственность, чтобы подтвердить ее?" — сказал Аббуд.

Секретарь добавил, что через какое-то время от сирийских граждан, возможно, потребуется подтвердить свою собственность, так как многие районы сильно разрушены и были подвержены уничтожению, разграблению и террору. "Но я не думаю, что мы скоро дойдем до данного этапа. Тем более что армия еще не закончила освобождение", — заметил он.

По словам Аббуда, на сегодняшний день народный совет находится в отпуске в связи с государственными праздниками. Через неделю депутаты соберутся на первом заседании в обычном порядке. Любой указ, изданный президентом республики, будет рассмотрен на собрании в первую очередь. Совет в рамках конституции страны либо примет указ, либо его отклонит.

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