Российская военная полиция круглосуточно патрулирует пригород Дамаска

ДЖАЙРУД (Сирия), 28 апр — РИА Новости. Подразделения российской военной полиции совместно с сирийскими правоохранительными органами обеспечивают правопорядок на территории Восточного Каламуна в пригороде Дамаска, передает корреспондент РИА Новости.

Восточный Каламун включает в себя три города — Думейр, Джайруд и Рухейба. Ранее этот район контролировали девять исламистских организаций, в том числе "Джейш аль-Ислам". Правительственные войска окончательно освободили район от исламистов 25 апреля.

Военные полицейские круглосуточно патрулируют эти города, охраняют больницы, школы и государственные учреждения. Кроме этого, в Восточном Каламуне работает строительная спецтехника, которая расчищает завалы.

Территорию Восточного Каламуна ранее покинули 5,5 тысячи боевиков и членов их семей. При этом террористы сдали крупную партию бронетехники (танки и боевые машины), а также минометы, боеприпасы и самодельные мины.

Ранее на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщал, что в Восточном Каламуне продолжается работа по нормализации обстановки.