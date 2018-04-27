"Хуже смерти": в США оценили судьбу перехваченных в Сирии "Томагавков"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Перехваченные в Сирии и доставленные в Москву американские крылатые ракеты ожидает "судьба хуже смерти", пишет Popular Mechanics.

Накануне Минобороны представило обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии 14 апреля. В числе показанной военной техники был и "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что полученные в ходе изучения ракет данные могут быть использованы для улучшения российского оружия.

Эксперты Popular Mechanics попытались спрогнозировать судьбу перехваченной техники. При этом они заметили, что заявление российского ведомства нельзя принимать "за чистую монету".

По мнению редакции, реальная ценность захваченных ракет заключается в том, что, изучив оружие противника, Москва может научиться его уничтожать.

"Есть некоторые части военного оборудования в современной ракете, которые умный враг может использовать в своих целях", — говорится в статье.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Министерство обороны России показало обломки сбитых над Сирией ракет

Как сообщает Popular Mechanics, захваченные ракеты будут выступать в качестве "подопытных кроликов". Обычно с помощью испытательного стенда изучаются команды системы наведения ракеты.

"Эта первая оценка — лишь начало долгой "смерти" пленной ракеты", — пишет издание.

Дальнейшие испытания и тестирования могут продолжаться в течение многих лет и, в конце концов, привести к "самоубийственной гибели" ракеты.

"Непрекращающийся поединок между американскими и российскими разработчиками военной техники будет продолжен. Также как настоящие кошмары захваченных управляемых ракет", — подытожили эксперты.

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