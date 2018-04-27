Постпред России обвинил США в бойкоте брифинга ОЗХО по "химатаке" в Сирии‍

Брифинг представителей РФ и свидетелей химатаки в Сирии в ОЗХО. 26 апреля 2018

Брифинг представителей РФ и свидетелей химатаки в Сирии в ОЗХО. 26 апреля 2018

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что постпред США уговаривал партнеров не ходить на брифинг по ситуации в городе Дума.

Накануне в штаб-квартире организации прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Шульгин отметил, что представители США, Великобритании, Франции и ряда других стран не приняли участие в мероприятии.

"Наверное, правда колет глаза. Боятся посмотреть правде в лицо", — добавил постпред.

Дипломат объяснил это тем, что "они боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь".

Шульгин также обратил внимание на то, что эксперты ОЗХО опросили только шесть свидетелей постановочной химатаки.

Кроме того, он подчеркнул, что мероприятия, инициированные российской стороной, не мешают работе ОЗХО.

Свидетельства очевидцев

В брифинге принимали участие 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба. Сначала выступил его отец. Он вновь рассказал, как неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице.

"Они забрали моих детей и отвели в отделение скорой помощи и стали поливать их водой. Нам ничего сначала не объяснили. А потом узнали, что это была ложь.

Никаких симптомов отравления мы не видели, вся семья в хорошем состоянии", — отметил мужчина.

Сам мальчик тоже рассказал, что происходило в городе.

"Я не знаю зачем, но в больнице меня начали поливать водой, а потом увели в другое место", — сказал он.

Выводы врачей

Врачи, работавшие в больнице в Думе, также рассказали о ситуации после "химической атаки". По их словам, проблемы с дыханием у жителей сирийской Думы были вызваны пылью и дымом от бомбардировок, а не химической атакой, о которой заявили "Белые каски".

Ахмад Хашуа, администратор в госпитале, отметил, что некоторые люди нарочно создавали панику, крича о применении химоружия.

"Около семи вечера я был у входа в отделение скорой помощи. Зашел человек с ребенком и стал кричать про химоружие. После того как он зашел и стал кричать, началась неразбериха, люди запаниковали. Честно вам говорю, у людей были проблемы с дыханием, но такие люди поступали весь день", — пояснил он.

Такого же мнения придерживается и врач-реаниматолог Халил аль-Джейш. По его словам, никаких симптомов воздействия химического оружия на пациентов городской больницы в городе Дума 7 апреля не было.

В тот день он дежурил в отделении неотложной помощи.

"К нам стали поступать больные с признаками удушья — около 15 человек. Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий", — сказал медик.

Как отметил врач, симптомы были легкой и средней тяжести.

Затем, по словам врача, пришел представитель "Белых касок" и начал кричать о произошедшей химатаке.

"Незнакомые люди создавали атмосферу хаоса, поливали людей водой", — отметил реаниматолог.

Он подчеркнул, что летальных исходов не было, а через несколько часов всех людей, у которых были симптомы удушья, отпустили домой.

США затягивают расследование

"Мы приехали сюда, чтобы информировать мир о том, что произошло в Думе, а не о том, как это было на видео", — заключил врач.

Как считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, США и их западные союзники не заинтересованы в выяснении истинных обстоятельств событий в Восточной Гуте.

"В данном случае США перешли от политической активности к тому, чтобы просто техническими способами затягивать выяснение обстоятельств этого странного провокационного инцидента, который привел к трагическим последствиям", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Провокация в Думе

Западные страны обвиняют сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы бомбу с хлором. При этом никаких доказательств этому нет.

Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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