Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018

Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018

ГААГА (Нидерланды), 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Постоянный представитель США при ОЗХО "ложился костьми", чтобы его коллеги не пришли на организованный российской и сирийской делегациями брифинг по ситуации в городе Дума, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге", — сказал он.

Дипломат объяснил это тем, что "они боятся посмотреть правде в глаза, боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь".

Шульгин также обратил внимание на то, что эксперты ОЗХО опросили только шесть свидетелей постановочной химатаки.

"Из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания. Просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои какие-то запросы и представления, они выбрали шесть человек, поговорили с ними, сказали, что полностью удовлетворены из рассказом, больше вопросов нет", — заявил Шульгин.

Постперд также отметил, что мероприятия, инициированные российской стороной, не мешают работе ОЗХО.

"Наши сегодняшние мероприятия — брифинг и пресс-конференция — проводятся без какого-либо ущерба работе, проводимой сейчас экспертами Организации по запрещению химического оружия в Думе. Они уже дважды там побывали, работают по своему графику, знают, какие места надо посещать, проводят необходимые встречи — так называемые интервью", — заявил Шульгин на брифинге.

Ранее в штаб-квартире организации прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой химатаки. Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, ранее рассказавшего о том, как его поливали водой после событий в Думе.

Провокация в Думе

Западные страны обвиняют сирийские власти в том, что 7 апреля они применили против жителей Думы бомбу с хлором. При этом никаких доказательств этому нет.

Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. В Москве заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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