Железняк: мнение Макрона по Сирии менялось несколько раз

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мнение президента Франции Эммануэля Макрона по Сирии менялось несколько раз из-за попытки угадать ход мысли президента США Дональда Трампа, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция разделяет позицию США о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, Франция участвует в этой войне из-за того, что боевики ИГ* совершили теракты на территории его страны.

"Мнение господина Макрона относительно Сирии и присутствия там США за сутки поменялось несколько раз. И все в попытке угадать ход мыслей загадочного американского друга, чтобы добиться от хозяина Овального кабинета особого расположения и преференций", — цитирует депутата его пресс- служба.

Парламентарий считает, что противоречивость заявлений французского президента становится объяснимой на фоне стремления Парижа теснее дружить с Вашингтоном.

Железняк добавил, что попытки президента Франции угодить старшему товарищу могут внести беспорядок в процесс решения целого ряда международных вопросов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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