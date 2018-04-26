Шульгин заявил, что в ОЗХО опросили лишь шестерых свидетелей событий в Думе

ГААГА, 26 апр — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опросили шестерых из 17 свидетелей инцидента в сирийском городе Дума, опровергших химатаку, остальные были готовы, однако их не вызвали на интервью, заявил на пресс-конференции в Гааге постпред РФ при организации Александр Шульгин.

В штаб-квартире ОЗХО прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой "химатаки" в Думе. Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном видео о якобы имевшей место химатаке и который рассказал, как его поливали водой в больнице в Думе.

"Из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания. Просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои какие-то запросы и представления, они выбрали шесть человек, поговорили с ними, сказали, что полностью удовлетворены из рассказом, больше вопросов нет", — заявил Шульгин.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что у Москвы есть в избытке доказательства причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе. Он подчеркнул, что на видео "было прекрасно видно", что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены.

Глава МИД РФ также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено "Белыми касками", которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая боевиков "Джебхат ан-Нусры"*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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