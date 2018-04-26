Шульгин заявил, что в ОЗХО опросили лишь шестерых свидетелей событий в Думе

ГААГА, 26 апр — РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опросили шестерых из 17 свидетелей инцидента в сирийском городе Дума, опровергших химатаку, остальные были готовы, однако их не вызвали на интервью, заявил на пресс-конференции в Гааге постпред РФ при организации Александр Шульгин.
"Из числа сирийских представителей, находящихся здесь, шесть человек уже были опрошены техническими экспертами ОЗХО. И другие готовы были бы дать показания. Просто эксперты ОЗХО ориентируются на свои какие-то запросы и представления, они выбрали шесть человек, поговорили с ними, сказали, что полностью удовлетворены из рассказом, больше вопросов нет", — заявил Шульгин.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
Глава МИД РФ также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено "Белыми касками", которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая боевиков "Джебхат ан-Нусры"*.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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