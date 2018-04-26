ГААГА (Нидерланды), 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Совместный брифинг, участие в котором принимают представители постпредства РФ при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и свидетели предполагаемой "химатаки" в сирийском городе Дума, начался в четверг в штаб-квартире организации в Гааге.
Участие во встрече принимают 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе. Среди них — семья с тремя детьми, средний из которых, 11-летний мальчик Хасан Диаб, рассказал о том, как его поливали водой после предполагаемой "химатаки".
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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