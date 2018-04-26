В ОЗХО начался брифинг представителей РФ и свидетелей "химатаки" в Сирии

ГААГА (Нидерланды), 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Совместный брифинг, участие в котором принимают представители постпредства РФ при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и свидетели предполагаемой "химатаки" в сирийском городе Дума, начался в четверг в штаб-квартире организации в Гааге.

"Совместный брифинг Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики начался в ОЗХО. Все национальные делегации были приглашены на эту уникальную встречу с участием настоящих свидетелей срежиссированной "химатаки" в Думе", — написано в Twitter постпредства.

Участие во встрече принимают 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе. Среди них — семья с тремя детьми, средний из которых, 11-летний мальчик Хасан Диаб, рассказал о том, как его поливали водой после предполагаемой "химатаки".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.