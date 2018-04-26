Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии‍

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас заявил, что "противники" глушат системы американских самолетов в Сирии. Он назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии "самой агрессивной в мире".

"Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130 (самолет поддержки сухопутных войск — Прим. ред.)", — сказал Томас на конференции по разведке в эфире телеканала Fox News

При этом он не сказал, каких "противников" имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та "глушит" системы американских беспилотников в Сирии.

Ранее об этом уже сообщал телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. По его данным, Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.

Как утверждал телеканал, российские военные якобы начали создавать помехи для американских беспилотников несколько недель назад, "после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте". Источники телеканала считают, что так Москва выражала обеспокоенность "тем, что США будут мстить за атаки".

"Россия к этому никак не причастна"

Москва не имеет отношения к выводу из строя радиоэлектронных систем американских самолетов в Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Не знаю, кого они имеют в виду под противниками, но Россия к этому никак не причастна, эти претензии не обоснованы", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что российским военным и так "есть чем заняться в Сирии".

Серебренников отметил, что арабская республика движется к мирной жизни, а Россия помогает ей в этом.

"Военная полиция берет под охрану один город за другим", — заключил сенатор.

Для защиты российских военных объектов

Как считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, претензии Вашингтона из-за блокировки радиосигналов американских беспилотников можно расценить как недовольство помехой при совершении незаконных действий.

"Никто не обещал беспроблемных действий американской авиации над территорией Сирии. Их туда никто не приглашал", — отметил он.

По мнению эксперта, средства РЭБ как раз и предназначены для нейтрализации самолетов, БПЛА и ракет в соответствующей зоне ответственности, в частности, воздушной.

"Не понимаю, в чем суть претензий. Типа, "что это вы нам хулиганить мешаете"? Примерно так. Жалоба странная, честно говоря", — заключил эксперт.

В свою очередь, известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы, развернутые в Сирии, блокируют сигналы любых беспилотников, которые находятся вблизи российских военных объектов.

Он отметил, что речи об агрессии против отдельных стран не идет.

Ищут крайнего

Как отметил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк, США в последние годы нигде не сталкивались с современными средствами противодействия.

"Те силы, против которых они воевали в Ираке, в Афганистане, в Ливии, не имели современных средств поражения, современных средств разведки, современных средств радиоэлектронной борьбы", — отметил он в эфире радио Sputnik

По его словам, как только американские военные в Сирии столкнулись с современными российскими средствами РЭБ и не самыми современными сирийскими средствами ПВО, то оказалось, что армия США подготовлена хуже.

"А их "успехи" в Сирии выглядят весьма сомнительно — что еще раз показали откровенно слабые результаты их недавнего удара по Сирии. Они плохо подготовлены и пытаются сейчас найти оправдание этому, найти "крайнего"", — заключил Головатюк.

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