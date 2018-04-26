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Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии‍

11:5926.04.2018
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© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton ElliottАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фотоАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас заявил, что "противники" глушат системы американских самолетов в Сирии. Он назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии "самой агрессивной в мире".

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: в США понимают, что военная фаза сирийского конфликта заканчивается
"Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130 (самолет поддержки сухопутных войск — Прим. ред.)", — сказал Томас на конференции по разведке в эфире телеканала Fox News.

При этом он не сказал, каких "противников" имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та "глушит" системы американских беспилотников в Сирии.

Ранее об этом уже сообщал телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. По его данным, Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.

Как утверждал телеканал, российские военные якобы начали создавать помехи для американских беспилотников несколько недель назад, "после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте". Источники телеканала считают, что так Москва выражала обеспокоенность "тем, что США будут мстить за атаки".

"Россия к этому никак не причастна"

Исследовательский центр в Сирии, разрушенный в результате авиаударов коалиции. Архивное фото
© Sputnik / Mohammad Maarouf
Половина американцев поддерживают удары США в Сирии
Москва не имеет отношения к выводу из строя радиоэлектронных систем американских самолетов в Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Не знаю, кого они имеют в виду под противниками, но Россия к этому никак не причастна, эти претензии не обоснованы", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что российским военным и так "есть чем заняться в Сирии".

Серебренников отметил, что арабская республика движется к мирной жизни, а Россия помогает ей в этом.

"Военная полиция берет под охрану один город за другим", — заключил сенатор.

Для защиты российских военных объектов

Как считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, претензии Вашингтона из-за блокировки радиосигналов американских беспилотников можно расценить как недовольство помехой при совершении незаконных действий.

Сирийцы размахивают иранскими, российскими и сирийскими флагами, протестуя против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске, 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
Эксперт о сообщении Госдепа: США подтвердили курс на расчленение Сирии
"Никто не обещал беспроблемных действий американской авиации над территорией Сирии. Их туда никто не приглашал", — отметил он.

По мнению эксперта, средства РЭБ как раз и предназначены для нейтрализации самолетов, БПЛА и ракет в соответствующей зоне ответственности, в частности, воздушной.

"Не понимаю, в чем суть претензий. Типа, "что это вы нам хулиганить мешаете"? Примерно так. Жалоба странная, честно говоря", — заключил эксперт.

В свою очередь, известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы, развернутые в Сирии, блокируют сигналы любых беспилотников, которые находятся вблизи российских военных объектов.

Он отметил, что речи об агрессии против отдельных стран не идет.

Ищут крайнего

Как отметил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк, США в последние годы нигде не сталкивались с современными средствами противодействия.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Чепа: США хотят "отмыться" от обвинений в безосновательности удара по Сирии
"Те силы, против которых они воевали в Ираке, в Афганистане, в Ливии, не имели современных средств поражения, современных средств разведки, современных средств радиоэлектронной борьбы", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, как только американские военные в Сирии столкнулись с современными российскими средствами РЭБ и не самыми современными сирийскими средствами ПВО, то оказалось, что армия США подготовлена хуже.

"А их "успехи" в Сирии выглядят весьма сомнительно — что еще раз показали откровенно слабые результаты их недавнего удара по Сирии. Они плохо подготовлены и пытаются сейчас найти оправдание этому, найти "крайнего"", — заключил Головатюк.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pirus1958
Это только помехи!! А если радиоэлектронный удар-?? Посыпятся их самолеты, как спелые груши)))))))
12:13
26.04.2018
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Андрей Елагин
Ещё пожалуйтесь, что сирийцы вам ночью спать не дают. Убирайтесь в свою берлогу, вас сюда ни кто не звал.
12:20
26.04.2018
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