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Война в Сирии
Война в Сирии

США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки"

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (470)
10:2326.04.2018
(обновлено: 14:42 26.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкФрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Представитель Пентагона Эрик Паон назвал дезинформацией заявления российского Генштаба об американских ракетах, доставленных в Москву из Сирии.

Министерство обороны России показало обломки сбитых над Сирией ракет
© Ruptly
Минобороны показало обломки сбитых в Сирии "умных" ракет
Накануне Минобороны показало обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, в том числе "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки. 

"Что касается "Томагавков" — мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ", — заявил Паон телеканалу CNBC, комментируя брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.

Он также назвал "абсурдными" утверждения, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии.

"Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии", — добавил Паон. Заявление российского Генштаба он считает "очередной дымовой завесой пропаганды", призванной отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. По данным Минобороны России, целями стали научно-исследовательские объекты в Барзе и Джарамани, а также несколько аэродромов. Как заявил Рудской, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО — комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". 

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкНа брифинге в Генеральном штабе ВС России продемонстрировали элементы крылатых ракет морского базирования "Томагавк", произведенные в США, и крылатые ракеты воздушного базирования Англии и Франции SCALP и Storm Shadow".Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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На брифинге в Генеральном штабе ВС России продемонстрировали элементы крылатых ракет морского базирования "Томагавк", произведенные в США, и крылатые ракеты воздушного базирования Англии и Франции SCALP и Storm Shadow".
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкСилы коалиции утверждали, что 14 апреля нанесли удар по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия.Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского в Москве
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Силы коалиции утверждали, что 14 апреля нанесли удар по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкВ США, Британии и Франции заявляли, что все 105 ракет попали в назначенные цели, однако в российском Генштабе сообщили, что изучение воронок от разрывов, характер разрушений и найденные фрагменты позволяют сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет.Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
В США, Британии и Франции заявляли, что все 105 ракет попали в назначенные цели, однако в российском Генштабе сообщили, что изучение воронок от разрывов, характер разрушений и найденные фрагменты позволяют сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкХорошее состояние найденных элементов ракет, отсутствие очагов возгорания свидетельствует о том, что на них воздействовали средства противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
Хорошее состояние найденных элементов ракет, отсутствие очагов возгорания свидетельствует о том, что на них воздействовали средства противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанк"Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — отметил на брифинге специалист в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
"Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — отметил на брифинге специалист в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкЖурналистам продемонстрировали не только части самих ракет, но также элементы их двигательных установок и космической радионавигационной системы.Фрагмент крылатой ракеты коалиции, сбитой ПВО Сирии, представленный на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского в Москве
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Журналистам продемонстрировали не только части самих ракет, но также элементы их двигательных установок и космической радионавигационной системы.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкБольшинство ракет, выпущенных силами коалиции по Сирии, попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами, отмечают в российском Генштабе. В результате ударов никто не погиб.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
Большинство ракет, выпущенных силами коалиции по Сирии, попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами, отмечают в российском Генштабе. В результате ударов никто не погиб.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкДля отражения ракет коалиции сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Для отражения ракет коалиции сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".
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Война в Сирии
Комментарии
70 пользователей оставили 86 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей
Это есть хорошо.Пусть америкосы и далее не верят в окружающую действительность.Пусть верят в реальность голливудской "лажи" типа "Рэмбо".
10:26
26.04.2018
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Александр Анатольевич
Cтыдно, обидно за "умные" ракеты вот и не признают.
10:36
26.04.2018
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