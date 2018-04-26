США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки"

10:2326.04.2018
(обновлено: 14:42 26.04.2018)
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Представитель Пентагона Эрик Паон назвал дезинформацией заявления российского Генштаба об американских ракетах, доставленных в Москву из Сирии.
Накануне Минобороны показало обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, в том числе "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки.
"Что касается "Томагавков" — мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ", — заявил Паон телеканалу CNBC, комментируя брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.
Он также назвал "абсурдными" утверждения, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии.
"Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии", — добавил Паон. Заявление российского Генштаба он считает "очередной дымовой завесой пропаганды", призванной отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. По данным Минобороны России, целями стали научно-исследовательские объекты в Барзе и Джарамани, а также несколько аэродромов. Как заявил Рудской, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО — комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".
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На брифинге в Генеральном штабе ВС России продемонстрировали элементы крылатых ракет морского базирования "Томагавк", произведенные в США, и крылатые ракеты воздушного базирования Англии и Франции SCALP и Storm Shadow".
Силы коалиции утверждали, что 14 апреля нанесли удар по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия.
В США, Британии и Франции заявляли, что все 105 ракет попали в назначенные цели, однако в российском Генштабе сообщили, что изучение воронок от разрывов, характер разрушений и найденные фрагменты позволяют сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет.
Хорошее состояние найденных элементов ракет, отсутствие очагов возгорания свидетельствует о том, что на них воздействовали средства противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.
"Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — отметил на брифинге специалист в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.
Журналистам продемонстрировали не только части самих ракет, но также элементы их двигательных установок и космической радионавигационной системы.
Большинство ракет, выпущенных силами коалиции по Сирии, попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами, отмечают в российском Генштабе. В результате ударов никто не погиб.
Для отражения ракет коалиции сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".