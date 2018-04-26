США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки"

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Представитель Пентагона Эрик Паон назвал дезинформацией заявления российского Генштаба об американских ракетах, доставленных в Москву из Сирии.

Накануне Минобороны показало обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, в том числе "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки.

"Что касается "Томагавков" — мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их слов, кроме как заявления российских государственных СМИ", — заявил Паон телеканалу CNBC, комментируя брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.

Он также назвал "абсурдными" утверждения, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии.

"Это очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии", — добавил Паон. Заявление российского Генштаба он считает "очередной дымовой завесой пропаганды", призванной отвлечь внимание от реальной ситуации в Сирии.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. По данным Минобороны России, целями стали научно-исследовательские объекты в Барзе и Джарамани, а также несколько аэродромов. Как заявил Рудской, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО — комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

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