У американцев были и будут проблемы при полетах над Сирией, заявил эксперт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Американские самолеты действительно могут подвергаться радиоэлектронному противодействию при полетах над Сирией, но этому не стоит удивляться, так как у вооруженных сил США нет права находиться в воздушном пространстве этой страны, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас заявил, что "противники" глушат системы американских самолетов AC-130 в Сирии, при этом не уточнив, кто именно этим занимается.

"Мы не располагаем источниками американской информации по этому вопросу, поэтому это может быть как нагнетание ситуации, так и правда. В любом случае, трудно дать однозначную оценку, насколько действительно такое происходит. Важно понимать, что действия американских сил на территории Сирии не легитимны с точки зрения норм международного права", — сказал Коротченко.

При этом, по его словам, нахождение американских военнослужащих в Сирии должно классифицироваться как международная агрессия.

"США не имеют права находиться ни в небе над Сирией, ни на территории Сирии, поэтому у них возникают и будут возникать проблемы", — добавил Коротченко.

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