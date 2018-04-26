МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Две трети (66%) россиян считают, что России следует поддержать президента Сирии Башара Асада в случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти, России следует оказать военную поддержку президенту Башару Асаду – уверены две трети респондентов (66%)", — говорится в материалах опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Эта доля складывается из 35% уверенных, что России "безусловно следует" поддержать Асада в этом случае, и 31% респондентов, ответивших на этот вопрос "скорее следует". При этом сторонников таких действий больше среди мужчин (76%) и в группе респондентов старше 60 лет (75%), отмечают социологи.

Напротив, 18% всех опрошенных не считают верным подобный шаг: 12% говорят, что России "скорее не следует" оказывать военную поддержку Сирии, если Штаты начнут военные действия, еще 6% считают, что "безусловно не следует" этого делать. При этом противников военной поддержки значительно больше среди самых молодых респондентов — 37% в возрастной группе 18-24 лет.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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