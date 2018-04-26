Пентагон: "противники" глушат системы американских самолетов в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас заявил, что "противники" глушат системы американских самолетов в Сирии, сообщил телеканал Fox News.

"Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130", — сказал Томас на конференции по разведке в американской Тампе. АС-130 — самолет поддержки сухопутных войск.

Томас назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой в Сирии "самой агрессивной в мире".

При этом он не сказал, каких "противников" имеет в виду, но ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что та "глушит" системы американских беспилотников в Сирии.

В Сирии находятся до 2 тысяч американских солдат.