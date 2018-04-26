Российская военная полиция будет патрулировать города Восточного Каламуна

ДЖАЙРУД (Сирия), 26 апр – РИА Новости. Военная полиция России и сирийская полиция будут патрулировать города Восточного Каламуна, освобожденные, контроль над которым восстановили правительственные силы Сирии, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Ранее сообщалось, что в среду в анклав, включающий в себя такие населенные пункты, как Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб, вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Прежде эта территория контролировалась девятью исламистскими группировками, включая "Джейш аль-Ислам".

"Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирование в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей. А также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях", — рассказал журналистам сотрудник Центра Андрей Адамис.

С территории эвакуировано около 5,5 тысячи боевиков и членов их семей.

В конце прошедшей недели завершился вывод террористов из города Думейр, который считался столицей и центром снабжения района Восточной Каламун на северо-востоке провинции Дамаск.

Договоренность о мирном выводе достигнута по тому же принципу, как в городах и селениях Восточной Гуты в пригороде Дамаска.