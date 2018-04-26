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Война в Сирии
Война в Сирии

Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты показали в Москве

03:1426.04.2018
(обновлено: 03:28 26.04.2018)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генштаб продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами западной коалиции.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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По заявлению российских военных, большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105.

На выставке были представлены части американских ракет морского базирования "Томагавк", а также крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow.

Работа ПВО

Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты, заявил специалист Генштаба в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министра иностранных дел Китая Ван И во время переговоров в Пекине. 23 апреля 2018
© Фото : cтраница МИД РФ в Twitter
Лавров рассказал, зачем коалиция нанесла удар по Сирии
Он отметил, что наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в свою очередь, напомнил, что большая часть высокоточного оружия западной коалиции была сбита советскими комплексами ПВО "сорокалетней давности" — С-125, "Оса" и "Квадрат". Российские средства не принимали участия в отражении удара, так как в российскую зону ответственности эти ракеты не входили, объяснил генерал.

При этом ракеты попали по ангарам и хозяйственным строениям, для уничтожения которых явно большого ракетного "ума" не требуется, отметил Рудской. Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявлял, что Вашингтон нанесет удар по Сирии "новыми, хорошими и "умными"" ракетами.

Кроме того, Рудской сообщил, что Москва планирует поставить Дамаску новые средства ПВО — какие именно, однако, неясно.

Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Эксперт: в Сирии на каждую "умную" ракету Трампа найдется эффективный ЗРК

Позиция Пентагона

Утверждения генерала Рудского о том, что только 22 из 105 ракет коалиции попали в цель, можно легко опровергнуть, заявил представитель министерства обороны США Эрик Паон.

По его словам, для этого достаточно изучить размещенные США в открытом доступе изображения целей до и после ударов.

Кроме того, Паон в интервью телеканалу CNBC назвал абсурдными заявления Москвы о захваченных в Сирии российскими специалистами американских ракетах. США, по словам представителя Пентагона, считают эти сообщения дезинформацией.

Удар по Сирии

Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018 года
© AP Photo / Hassan Ammar
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии, пишут СМИ
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для создания химического оружия. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны.

Представители военных ведомств этих стран утверждают, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе заявили, что детальный анализ опроверг эти данные.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Военная операция в Сирии
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