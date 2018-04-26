Франция пообещала увеличить поддержку международной коалиции в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поддержит военное присутствие США на севере Сирии и увеличит свое участие в международной коалиции.

"Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "уйти из Сирии", но остающимся там военным США нужно "закончить работу" по разгрому террористов. Макрон говорил, что именно он убедил Трампа не уходить из Сирии.