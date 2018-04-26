Макрон рассказал, как сблизить астанинский и женевский процессы по Сирии

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что усилия "малой группы стран" помогут сблизить астанинский и женевский процессы по урегулированию в Сирии.

"Новая малая группа сможет создать мост между Астаной и Женевой, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и открыть каналы связи с Россией и Турцией", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, консультации группы ведутся на протяжении последних недель в следующем составе: США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. "Мы также координируемся с Турцией и Германией", — пояснил Макрон.

"И мы хотим проводить дискуссии с постоянными членами СБ ООН и нашими союзниками в регионе", — добавил он.

Макрон при этом подчеркнул, что астанинский процесс Францию не устраивает. "Этот процесс нас не удовлетворяет, потому что он, по моему мнению, не дает результатов, поскольку приводит к расчленению Сирии", — сказал Макрон. В то же время он признал, что астанинский процесс включает важные страны региона, влияющие на ситуацию в Сирии. Женевский процесс под эгидой ООН президент назвал "очень легитимным".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.