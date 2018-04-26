Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против авиации в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Самолеты ВВС США, обеспечивающие авиаподдержку американскому спецназу и боевикам в Сирии, столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом, как сообщает Fox News, заявил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.

Выступая на конференции, посвященной применению средств РЭБ в Сирии, он отметил, что американская авиация работает в Арабской республике в "наиболее агрессивных условиях на Земле". По словам Томаса, противники США "ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя (самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск — ред.) AC-130".

Как отмечает издание The Drive, Томас не уточнил, кого именно он имел в виду под формулировкой "противники", однако, вероятнее всего, речь шла о России или поддерживаемых ею силах.

The Drive указывает, что средства РЭБ опасны для AC-130, поскольку способны заблокировать системы связи и передачи данных, которые позволяют экипажам самолетов координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.

Как утверждал телеканал, российские военные начали создавать помехи для некоторых беспилотников несколько недель назад, "после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте". Источники телеканала считают, что так Россия выражала обеспокоенность "тем, что США будут мстить за атаки".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя эту информацию, заявил, что российские комплексы РЭБ блокируют сигналы любых беспилотников, которые находятся вблизи российских военных объектов. В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал сообщения о блокировке сигналов американских дронов ложью.

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