При обстреле южной части Дамаска погибли пять мирных жителей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 24 ранены в результате обстрела боевиков южной части Дамаска, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он напомнил, что в Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Несмотря на это совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хомс, Дамаск и Дераа.

"Двадцать четвертого апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-Эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Нахр-Аиша, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло пять и ранено 24 мирных жителей", — сказал Евтушенко.

Начальник Центра добавил, что в Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума налаживается торговля, продолжается расчистка дорог и восстановление объектов инфраструктуры, ведутся работы по разминированию жилых домов, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 4 дома. Обнаружено и обезврежено 120 мин. Представители Центра обследовали объекты социальной инфраструктуры в населенном пункте Замалька, в городе ведутся работы по расчистке дорог, восстановлению канализационных систем, водо- и электроснабжения. В населенном пункте Айн-Терма разминировано 4 километра второстепенных дорог.

Также, по словам Евтушенко, благодаря усилиям российского Центра и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось более 62,7 тысячи жителей Восточной Гуты.