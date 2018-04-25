Чижов на донорской конференции рассказал о российской поддержке Сирии

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости, Мария Князева. Россия в рамках Второй международной донорской конференции по Сирии не планировала давать обещаний о предоставлении гуманитарной помощи, Россия оказывает поддержку иными способами, сказал журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Эта конференция, проходившая в Брюсселе 24-25 апреля, собрала на оказание гуманитарной помощи Сирии и региону 4,4 миллиарда долларов.

"Мы не собирались делать обещаний (внести средства – ред.) Я перечислил, что мы делаем, рассказал, что мы многое делаем по двусторонней линии, рассказал о вкладе наших военных, которые непосредственно передают гуманитарную помощь нуждающимся, в том числе, в изолированных и труднодоступных населенных пунктах", — сказал Чижов.

"То, что Россия дает, наверное, было бы некорректно плюсовать к тому, что они дают. Россия дает немало средств в организации ООН-овской системы. Это и Всемирная продовольственная программа (ВПП), и другие организации системы ООН, плюс через Международный комитет красного креста (МККК) и прочее", — добавил российский постпред.