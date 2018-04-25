Глава МИД Германии примет участие во встрече по Сирии в Париже

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что будет присутствовать на встрече по Сирии в Париже в четверг, 26 апреля.
Маас добавил, что ситуация в Сирии и соседних странах "действительно драматическая" и для оказания гуманитарной помощи Германия со своей стороны выделила один миллиард евро. Глава МИД также приветствовал решение других стран выделить средства.
В среду в Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии. Еврокомиссар сообщил, что конференция собрала $4,4 миллиарда.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>