Могерини допустила диалог с теми, кто может привлечь Дамаск к переговорам

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз готов вести диалог со странами, с которыми у него нет согласия по видению ситуации в Сирии, но которые способны усадить Дамаск за стол переговоров, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Решение нам видится в том, чтобы вести политический и дипломатический диалог с теми, у кого есть возможность привести Дамаск за стол переговоров, несмотря на разногласия. Именно в этом и состоит суть подхода об отсутствии военного решения", — заявила Могерини, выступая перед журналистами в рамках международной конференции по поддержке Сирии в Брюсселе.
Она признала, что странам-гарантам астанинского процесса удалось в течение нескольких месяцев снижать уровень эскалации в Сирии, но с начала этого года военное противостояние вернулось.
В начале апреля спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что следующая встреча по САР в столице Казахстана состоится ориентировочно 14-15 мая.
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