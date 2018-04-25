В ОЗХО считают, что ее специалистам надо опросить свидетелей из Думы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия сообщила о проведении брифинга с участием свидетелей возможного химического инцидента в сирийском городе Дума, но в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что вначале их должны опросить эксперты миссии, сообщили в международном органе.
"Секретариат посоветовал российской делегации, что вначале эти люди должны быть опрошены специалистами миссии по обнаружению фактов. Им также порекомендовали провести такое мероприятия после того, как миссия завершит свою работу. Тем не менее, российская делегация заявила, что они все равно проведут брифинг и что их намерение не должно помешать работе экспертов ОЗХО", — говорится в пресс-релизе организации.
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