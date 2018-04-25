В ОЗХО считают, что ее специалистам надо опросить свидетелей из Думы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия сообщила о проведении брифинга с участием свидетелей возможного химического инцидента в сирийском городе Дума, но в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считают, что вначале их должны опросить эксперты миссии, сообщили в международном органе.

О проведении мероприятия с участием в том числе сирийского мальчика Хасана Диаба ранее РИА Новости рассказали в постпредстве РФ при ОЗХО. Постпред России при организации Александр Шульгин заявил, что приложит максимум усилий, чтобы привезти мальчика в Гаагу, чтобы тот засвидетельствовал, что химатака в Думе была инсценировкой.

"Секретариат посоветовал российской делегации, что вначале эти люди должны быть опрошены специалистами миссии по обнаружению фактов. Им также порекомендовали провести такое мероприятия после того, как миссия завершит свою работу. Тем не менее, российская делегация заявила, что они все равно проведут брифинг и что их намерение не должно помешать работе экспертов ОЗХО", — говорится в пресс-релизе организации.

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