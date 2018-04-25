Минобороны показало обломки сбитых в Сирии "умных" ракет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сирийские военные передали России на изучение две неразорвавшиеся ракеты, в том числе знаменитый "Томагавк", которыми в числе 100 других снарядов западная коалиция нанесла удары по "химическим объектам", рассказал журналистам в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По заявлению российских военных, большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105. При этом "умные" ракеты, которые рекламировал Дональд Трамп, попали банально по ангарам и другим хозяйственным постройкам, для уничтожения которых явно большого ракетного "ума" не требуется.

"В любой стране объекты, где ведутся исследования в области разработки химического оружия и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на вышеперечисленных объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары", — констатировал генерал.

После атаки, которую Москва и Дамаск охарактеризовали как акт агрессии, сирийское руководство решило внести ряд изменений в систему ПВО. Кроме того, как рассказал Рудской, скоро Россия поставит Сирии новые средства ПВО – какие именно, однако, неясно.

Непонятна российскому Генштабу и логика военно-политического руководства союзников, приказавшего бомбить объекты, на которых якобы хранится химическое оружие. Если бы там действительно были боевые химикаты, на месте хранилищ неминуемо возникли бы очаги заражения, что привело бы к гибели десятков тысяч людей.

"Сразу после нанесения ударов на этих разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак без каких-либо средств защиты. Никто из них не получил поражения отравляющими веществами", — отметил начальник Главного оперативного управления.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Министерство обороны России показало обломки сбитых над Сирией ракет

Трофеи и выводы



Переданный России "Томагавк" попал в руки сирийских военных "в целости и сохранности" из-за неполадок — он просто не долетел до объекта, который должен был поразить. Помимо него, в распоряжении военных оказалось большое количество обломков ракет, сбитых сирийской ПВО (в основном, это фрагменты тех же "Томагавков" и англо-французских ракет SCALP). Именно их российское военное ведомство и представило сегодня на экспозиции журналистам.

При этом Рудской напомнил, что большая часть высокоточного оружия была сбита советскими комплексами ПВО "сорокалетней давности" — С-125, "Оса" и "Квадрат". Российские средства не принимали участия в отражении удара, так как в российскую зону ответственности эти ракеты не входили, объяснил генерал.

Ранее российский военных эксперт, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский высказывал РИА Новости мнение, что изучение целых крылатых ракет, доставшихся России после удара 14 апреля, поможет узнать последние западные разработки и усовершенствовать свою систему противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", — сказал тогда Мураховский.

Странная арифметика



Основной удар был нанесен по трем объектам, якобы связанным с производством химоружия – научно-исследовательскому центру "Барза" на окраине Дамаска и по наземному и подземному хранилищам "Хим Шимшар" в провинции Хомс.

По информации Минобороны РФ, на хранилищах "Хим Шимшар" никогда не было химического оружия, а центр "Барза" до 2013 года использовал химоружие для разработки средств защиты. В 2017 году инспекция ОЗХО подтвердила отсутствие в лабораториях "Барзы" какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ.

Согласно заявлениям США, по объекту "Барза" попало 76 ракет. Российский Генштаб насчитал всего 13 попаданий.

"Об этом свидетельствует характер разрушений зданий и сооружений данного центра и полностью уцелевшие постройки, находящиеся на расстоянии от него не более ста метров", — пояснил Рудской.

После попадания 76 крылатых ракет "Томагавк" должно было бы взорваться около 8,5 тонн взрывчатки (снаряжение боевой части "Томагавка" весит 150-200 килограммов), что причинило бы гораздо больший ущерб, чем можно наблюдать.

По версии Генштаба, наземные сооружения хранилища "Хим Шимшар" поразили всего семь ракет из 22, о которых утверждают США. По подземному хранилищу попали всего две ракеты, а не семь.

"При этом наибольший урон дорогостоящими и так называемыми "умными" ракетами нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью", — резюмировал успехи удара Рудской.

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