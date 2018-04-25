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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны показало обломки сбитых в Сирии "умных" ракет

15:4325.04.2018
(обновлено: 16:05 25.04.2018)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сирийские военные передали России на изучение две неразорвавшиеся ракеты, в том числе знаменитый "Томагавк", которыми в числе 100 других снарядов западная коалиция нанесла удары по "химическим объектам", рассказал журналистам в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет

По заявлению российских военных, большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105. При этом "умные" ракеты, которые рекламировал Дональд Трамп, попали банально по ангарам и другим хозяйственным постройкам, для уничтожения которых явно большого ракетного "ума" не требуется.

"В любой стране объекты, где ведутся исследования в области разработки химического оружия и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на вышеперечисленных объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары", — констатировал генерал.

После атаки, которую Москва и Дамаск охарактеризовали как акт агрессии, сирийское руководство решило внести ряд изменений в систему ПВО. Кроме того, как рассказал Рудской, скоро Россия поставит Сирии новые средства ПВО – какие именно, однако, неясно.

Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018 года
© AP Photo / Hassan Ammar
Генштаб рассказал, куда попали "умные" ракеты США при ударе по Сирии

Непонятна российскому Генштабу и логика военно-политического руководства союзников, приказавшего бомбить объекты, на которых якобы хранится химическое оружие. Если бы там действительно были боевые химикаты, на месте хранилищ неминуемо возникли бы очаги заражения, что привело бы к гибели десятков тысяч людей.

"Сразу после нанесения ударов на этих разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак без каких-либо средств защиты. Никто из них не получил поражения отравляющими веществами", — отметил начальник Главного оперативного управления.

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Министерство обороны России показало обломки сбитых над Сирией ракет

Трофеи и выводы

Переданный России "Томагавк" попал в руки сирийских военных "в целости и сохранности" из-за неполадок — он просто не долетел до объекта, который должен был поразить. Помимо него, в распоряжении военных оказалось большое количество обломков ракет, сбитых сирийской ПВО (в основном, это фрагменты тех же "Томагавков" и англо-французских ракет SCALP). Именно их российское военное ведомство и представило сегодня на экспозиции журналистам.

Здание Минобороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия передаст Сирии новые средства ПВО

При этом Рудской напомнил, что большая часть высокоточного оружия была сбита советскими комплексами ПВО "сорокалетней давности" — С-125, "Оса" и "Квадрат". Российские средства не принимали участия в отражении удара, так как в российскую зону ответственности эти ракеты не входили, объяснил генерал.

Ранее российский военных эксперт, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский высказывал РИА Новости мнение, что изучение целых крылатых ракет, доставшихся России после удара 14 апреля, поможет узнать последние западные разработки и усовершенствовать свою систему противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", — сказал тогда Мураховский.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Эксперт: ПРО Сирии ответит на каждое заявление Трампа об "умных ракетах"

Странная арифметика

Основной удар был нанесен по трем объектам, якобы связанным с производством химоружия – научно-исследовательскому центру "Барза" на окраине Дамаска и по наземному и подземному хранилищам "Хим Шимшар" в провинции Хомс.

По информации Минобороны РФ, на хранилищах "Хим Шимшар" никогда не было химического оружия, а центр "Барза" до 2013 года использовал химоружие для разработки средств защиты. В 2017 году инспекция ОЗХО подтвердила отсутствие в лабораториях "Барзы" какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ.

Согласно заявлениям США, по объекту "Барза" попало 76 ракет. Российский Генштаб насчитал всего 13 попаданий.

Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкНа брифинге в Генеральном штабе ВС России продемонстрировали элементы крылатых ракет морского базирования "Томагавк", произведенные в США, и крылатые ракеты воздушного базирования Англии и Франции SCALP и Storm Shadow".Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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На брифинге в Генеральном штабе ВС России продемонстрировали элементы крылатых ракет морского базирования "Томагавк", произведенные в США, и крылатые ракеты воздушного базирования Англии и Франции SCALP и Storm Shadow".
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкСилы коалиции утверждали, что 14 апреля нанесли удар по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия.Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского в Москве
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Силы коалиции утверждали, что 14 апреля нанесли удар по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкВ США, Британии и Франции заявляли, что все 105 ракет попали в назначенные цели, однако в российском Генштабе сообщили, что изучение воронок от разрывов, характер разрушений и найденные фрагменты позволяют сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет.Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
В США, Британии и Франции заявляли, что все 105 ракет попали в назначенные цели, однако в российском Генштабе сообщили, что изучение воронок от разрывов, характер разрушений и найденные фрагменты позволяют сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкХорошее состояние найденных элементов ракет, отсутствие очагов возгорания свидетельствует о том, что на них воздействовали средства противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
Хорошее состояние найденных элементов ракет, отсутствие очагов возгорания свидетельствует о том, что на них воздействовали средства противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанк"Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — отметил на брифинге специалист в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
"Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — отметил на брифинге специалист в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкЖурналистам продемонстрировали не только части самих ракет, но также элементы их двигательных установок и космической радионавигационной системы.Фрагмент крылатой ракеты коалиции, сбитой ПВО Сирии, представленный на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского в Москве
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
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Журналистам продемонстрировали не только части самих ракет, но также элементы их двигательных установок и космической радионавигационной системы.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкБольшинство ракет, выпущенных силами коалиции по Сирии, попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами, отмечают в российском Генштабе. В результате ударов никто не погиб.Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
Большинство ракет, выпущенных силами коалиции по Сирии, попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами, отмечают в российском Генштабе. В результате ударов никто не погиб.
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПерейти в фотобанкДля отражения ракет коалиции сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".Фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, представленные на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковника Сергея Рудского. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Перейти в фотобанк
Для отражения ракет коалиции сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".
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"Об этом свидетельствует характер разрушений зданий и сооружений данного центра и полностью уцелевшие постройки, находящиеся на расстоянии от него не более ста метров", — пояснил Рудской.

После попадания 76 крылатых ракет "Томагавк" должно было бы взорваться около 8,5 тонн взрывчатки (снаряжение боевой части "Томагавка" весит 150-200 килограммов), что причинило бы гораздо больший ущерб, чем можно наблюдать.

По версии Генштаба, наземные сооружения хранилища "Хим Шимшар" поразили всего семь ракет из 22, о которых утверждают США. По подземному хранилищу попали всего две ракеты, а не семь.

"При этом наибольший урон дорогостоящими и так называемыми "умными" ракетами нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью", — резюмировал успехи удара Рудской.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Jageralisaasisa
alisaasisa, если из 100 ракет с ядерными боеголовками пролетит 20 , то это катастрофа. Ни одна не должна пролететь.
16:06
25.04.2018
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alisaasisa
Сша - а так ли страшен черт как его молюют. Если это правда насчет ракет , так чем же они вообще собираются воевать против России?!?
16:01
25.04.2018
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