Эксперт: ПРО Сирии ответит на каждое заявление Трампа об "умных ракетах"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На каждое заявление президента США Дональда Трампа о его "умных ракетах" у сирийской ПВО найдется свой ответ в виде зенитно-ракетного комплекса, что было продемонстрировано в Сирии 14 апреля, сказал РИА Новости член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил журналистам, что российские специалисты обнаружили следы попаданий 22 ракет во время удара США и их союзников по объектам в Сирии из 105, заявленных американскими военными.

"Ракеты могут быть "умными", но системы ПВО могут быть эффективными, поэтому на каждую "хитрую" ракету найдется зенитноуправляемая ракета, что и продемонстрировала прекрасная профессиональная выучка сирийских зенитчиков. В заявлениях Трампа много пиара, на каждый твит Трампа с его "умными ракетами" найдется зенитно-ракетный комплекс, который такую ракету собьет. Случай в Сирии это наглядно продемонстрировал", — сказал Коротченко.

По его словам, техника была прекрасно подготовлена, заранее отработаны все режимы, произведено боевое слаживание расчетов, поэтому эффективность действий сирийской ПВО абсолютно не подлежит какому-либо сомнению.

"Это большой успех, в том числе российских технических специалистов, наших военных, которые учили сирийцев, тренировали их, осуществляли боевое слаживание, и в конечном итоге сирийская ПВО продемонстрировала блестящий вариант боевой работы", — отметил эксперт.

Доктор военных наук Константин Сивков высказал РИА Новости мнение, что низкая эффективность бомбардировки Сирии США и их союзниками объясняется отказом военной составляющей системы GPS.

"Средством коррекции полета по траектории является эта система. Она позволяет перенацеливать при полете по траектории по местности. Скорее всего, речь идет о том, что была нарушена работа этой системы. Высказываю такое предложение", — сказал Сивков.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбила сирийская ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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