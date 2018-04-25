Эксперт: ПРО Сирии ответит на каждое заявление Трампа об "умных ракетах"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На каждое заявление президента США Дональда Трампа о его "умных ракетах" у сирийской ПВО найдется свой ответ в виде зенитно-ракетного комплекса, что было продемонстрировано в Сирии 14 апреля, сказал РИА Новости член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
"Ракеты могут быть "умными", но системы ПВО могут быть эффективными, поэтому на каждую "хитрую" ракету найдется зенитноуправляемая ракета, что и продемонстрировала прекрасная профессиональная выучка сирийских зенитчиков. В заявлениях Трампа много пиара, на каждый твит Трампа с его "умными ракетами" найдется зенитно-ракетный комплекс, который такую ракету собьет. Случай в Сирии это наглядно продемонстрировал", — сказал Коротченко.
"Это большой успех, в том числе российских технических специалистов, наших военных, которые учили сирийцев, тренировали их, осуществляли боевое слаживание, и в конечном итоге сирийская ПВО продемонстрировала блестящий вариант боевой работы", — отметил эксперт.
Доктор военных наук Константин Сивков высказал РИА Новости мнение, что низкая эффективность бомбардировки Сирии США и их союзниками объясняется отказом военной составляющей системы GPS.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбила сирийская ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>