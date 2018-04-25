Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генштаб продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами коалиции.
По его словам, показаны части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы.
Российское министерство обороны представило обещанные доказательства того, что часть американских ракет сирийцы сбили. Это — остатки тех самых "хороших, новых и умных" ракет от Трампа. pic.twitter.com/ls0FWqKBEC— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.
"Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — добавил Безногих.
Удар по Сирии
В США, Британии и Франции утверждали, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе заявили, что детальный анализ опроверг эти данные. Собранные фрагменты, изучение воронок от разрывов и характер разрушений позволили сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет. При этом большинство "умных" американских ракет попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами, подчеркнули в ведомстве.
В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Для отражения удара сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".
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