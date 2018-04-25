Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генштаб продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами коалиции.

"На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow", — заявил специалист ведомства в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.

По его словам, показаны части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы.

Российское министерство обороны представило обещанные доказательства того, что часть американских ракет сирийцы сбили. Это — остатки тех самых "хороших, новых и умных" ракет от Трампа. pic.twitter.com/ls0FWqKBEC — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 25 апреля 2018 г.

"Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — добавил Безногих.

Удар по Сирии

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего во время атаки силы коалиции выпустили 105 ракет.

В США, Британии и Франции утверждали, что все ракеты попали в назначенные цели. Однако в российском Генштабе заявили, что детальный анализ опроверг эти данные. Собранные фрагменты, изучение воронок от разрывов и характер разрушений позволили сделать вывод, что цели поразили не более 22 ракет. При этом большинство "умных" американских ракет попали в хозяйственные постройки, не имеющие ничего общего с военными объектами, подчеркнули в ведомстве.

В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Для отражения удара сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".