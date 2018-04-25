Ввод Катаром войск в Сирию чреват новым хаосом, заявил Клинцевич

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отправка вооруженных сил Катара в Сирию чревата дополнительным хаосом и новыми жертвами, считает сенатор Франц Клинцевич.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во вторник заявил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки. По его словам, если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

"Заявление главы МИД Саудовской Аравии — это самый настоящий шантаж. Саудовская Аравия толкает Катар на заведомо противоправные действия… Тем более странно: в Эль-Рияде не могут не понимать, что ничего, кроме дополнительного хаоса и новых бессмысленных жертв, это не принесет", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор выразил сомнения в том, что США действительно могут покинуть Сирию в обозримом будущем, несмотря на все заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Так что Саудовская Аравия ведет речь скорее об участии Катара в сирийской кампании не вместо США, а в дополнение к ним", — убеждён он.

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