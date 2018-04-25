МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минобороны продемонстрирует в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской.
Как ранее сообщило Минобороны, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов.
В отражении удара сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики.
Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке российских военных, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них пять уничтожили сирийские средства ПВО. При отражении удара армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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