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Война в Сирии
Война в Сирии

Фрагменты сбитых в Сирии ракет продемонстрируют в Москве‍

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (466)
12:0725.04.2018
(обновлено: 12:54 25.04.2018)
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© AP Photo / Hassan AmmarУдар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018 года. Архивное фотоУдар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018 года. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минобороны продемонстрирует в Москве фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской.

Разрушенные здания в Думе
© AFP 2018 / Louai Beshara
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"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов", — сказал он.

Как ранее сообщило Минобороны, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов.

В отражении удара сирийская армия использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики.

Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке российских военных, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них пять уничтожили сирийские средства ПВО. При отражении удара армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военный эксперт: данные России о сбитых ПВО Сирии ракетах точны на 100%
Ранее доктор военных наук Константин Сивков высказал РИА Новости мнение, что Россия могла бы доказать эффективность сирийской ПВО именно продемонстрировав обломки сбитых ракет. Кроме того, СМИ со ссылкой на источник в минобороны Сирии сообщили, что сирийским военнослужащим удалось найти две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Находки были переданы российским военным, а транспортировка американских ракет из Сирии в Россию состоялась 18 апреля.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетные удары по Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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timofei77
Как в лучших домах принято ракеты после осмотра вернуть своим ходом назад в тройном размере.:))
12:22
25.04.2018
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