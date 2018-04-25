Удары по Сирии отбрасывают политическое урегулирование назад, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Ракетные удары по Сирии отбрасывают процесс политического урегулирования назад, заявил в среду российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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