"Россия выступит против отправки войск Катара в Сирию, заявил Морозов"

В Совфеде заявили, что Россия против отправки войск Катара в Сирию‍

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия выступит категорически против отправки войск Катара в Сирию, заявил РИА Новости сенатор Игорь Морозов.

"Россия категорически выступит против этого, я убежден. На основании чего будет осуществляться эта отправка? Это грубейшее нарушение устава ООН, норм международного права", — сказал он.

По словам парламентария, ввод в Сирию войск Катара и других монархий Персидского залива, а также Египта инициируют США.

Накануне министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что Белый дом намерен заменить американский контингент в Сирии военнослужащими из арабских стран. Кроме того, администрация США обратилась к Египту, Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии.