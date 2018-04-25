"Должны заплатить": Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Катарские власти должны направить свои войска в Сирию для сохранения американской военной поддержки, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", — сказал дипломат.

Он также выразил мнение, что потеря американской поддержки приведет к скорой смене режима в Катаре.

В прошлом году Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив катарские власти в поддержке терроризма. Кувейт выступил посредником в сложившейся ситуации, однако не смог примирить соседей по региону.

Позиция по Сирии

Катарские власти выступают за свержение президента Сирии Башара Асада. Как отметил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, его позиция по Сирии совпадает со взглядами американского президента Дональда Трампа. По его словам, необходимо противодействовать "атакам" Асада.

При этом катарские власти ранее также отмечали, что не намерены вводить войска в Сирию.

"Я могу вас уверить, что у Катара нет никаких намерений иметь войска "на земле" в Сирии. В то же время Катар поддерживает инициативу России, США и Турции принести мир и безопасность в Сирию. Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать наших друзей и союзников в стремлении принести мир в эту страну", — подчеркнул министр обороны страны Халид бен Мохаммад аль-Аттыйа.

Готовы к переговорам

Катарские власти также отметили, что Доха готова участвовать в любых переговорах, направленных на достижение мира в Сирии. Как сообщил посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя Доха даже могла бы стать площадкой для проведения переговоров.

"Мы готовы — как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке — мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры и Россия могла бы возглавлять этот процесс", — сказал посол.

При этом Доха высоко ценит усилия России по достижению мира в Сирии. По словам посла, катарские власти считают конструктивной лидирующую роль российской стороны в урегулировании сирийского конфликта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>