Силы ПВО на базе в Хмеймиме уничтожили "малоразмерные воздушные цели"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны в Хмеймиме перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Пострадавших и ущерба в результате операции не было, сообщили на российской авиабазе.
Также собеседник агентства уточнил, что авиабаза работает в плановом режиме.
Отражение атак боевиков
Ранее ПВО уже отбивала налеты беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Так, в ночь на шестое января военные вывели из строя 13 дронов террористов, которые должны были доставить бомбы на базу Хмеймим и в пункт материальн-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — сообщили в Минобороны.
"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — добавило министерство.
"Мы совершенно не можем понять, почему в Вашингтоне упорно уклоняются от восстановления функционирования российско-американской рабочей группы по борьбе с терроризмом", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Не связано ли это с тем, что США давно стараются использовать действующие в Сирии террористические группировки в своих целях для силового свержения законной власти в Дамаске?" — заключила Захарова.
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