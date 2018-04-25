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Война в Сирии
Война в Сирии

Силы ПВО на базе в Хмеймиме уничтожили "малоразмерные воздушные цели"

05:2325.04.2018
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фотоЗенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны в Хмеймиме перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Пострадавших и ущерба в результате операции не было, сообщили на российской авиабазе.

Крейсер USS Monterey запускает ракету для наземной атаки по Сирии. 14 апреля 2018
© REUTERS / U.S. Navy/Lt. j.g Matthew Daniels
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"С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", — заявил источник РИА Новости в Хмеймиме.

Также собеседник агентства уточнил, что авиабаза работает в плановом режиме.

Отражение атак боевиков

Ранее ПВО уже отбивала налеты беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Так, в ночь на шестое января военные вывели из строя 13 дронов террористов, которые должны были доставить бомбы на базу Хмеймим и в пункт материальн-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Сирии десять человек пострадали из-за атаки боевиков
В Минобороны прокомментировали ситуацию, отметив, что инженерные решения, примененные боевиками при попытке нападения, могли разработать только страны, располагающие "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации". Кроме того, российское оборонное ведомство предупредило, что боевики способны наносить атаки с помощью БПЛА в любой стране.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — сообщили в Минобороны.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В ведомстве также заявили, что на бомбах, прикрепленных к беспилотникам, использовались взрыватели иностранного производства, а сами дроны оснащены высокотехнологичными приборами.

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — добавило министерство.

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Помимо этого, в МИД России усомнились в приверженности США уничтожению экстремизма из-за постоянных попыток Вашингтона уклониться от работы в совместной с Москвой группе по борьбе с терроризмом.

"Мы совершенно не можем понять, почему в Вашингтоне упорно уклоняются от восстановления функционирования российско-американской рабочей группы по борьбе с терроризмом", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии, пишут СМИ
Дипломат предположила, что такие действия США могут быть связаны с вероятным использованием Вашингтоном террористических группировок в своих целях.

"Не связано ли это с тем, что США давно стараются использовать действующие в Сирии террористические группировки в своих целях для силового свержения законной власти в Дамаске?" — заключила Захарова.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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