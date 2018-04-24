ХМЕЙМИМ (Сирия), 24 апр — РИА Новости. Комплексы ПВО в Хмеймиме сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов, пострадавших и ущерба нет, сообщил представитель российской авиабазы.

"С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", — сказал он.

База функционирует в плановом режиме, добавил собеседник агентства.

Ранее ПВО уже удавалось предотвратить атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Так, в ночь на 6 января военные вывели из строя 13 дронов боевиков, которые должны были доставить бомбы на базу Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Позднее в Минобороны рассказали, что инженерные решения, использованные террористами при атаке, могли разработать только страны, обладающие "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

Также сообщалось, что на бомбах, прикрепленных к малоразмерным БПЛА, использовались взрыватели иностранного производства.