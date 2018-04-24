В Израиле пообещали ответить, если Сирия применит против страны С-300

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Если Сирия применит против самолетов Израиля зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от России, Иерусалим нанесет ответный удар. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному интернет-ресурсу "Уай-нет".

Так он впервые прокомментировал сообщения о возможных поставках российских комплексов ПВО. "Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них", — приводит издание слова министра.

Также Либерман выразил уверенность в том, что Москва не заинтересована в трениях с Израилем, и заверил, что Израиль не ищет напряженности в отношениях с Россией.



