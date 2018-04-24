Кадыров прокомментировал возможное включение в санкционный список по Сирии

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что должен быть включен в новый возможный санкционный список из-за ситуации в Сирии.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Однако неделю назад издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых санкций.

"Я, если не буду там (в новом санкционном списке — ред.), то, я считаю, что это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке – не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, я считаю, что это чисто политически будет неправильно", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, будет ли он включен в новый санкционный список.

Он отметил, что сам никогда не был в Европе и "на Западе". По словам главы Чечни, то что некоторые боятся попасть в санкционный список, говорит о том, что у них есть интересы на Западе.

"Мы должны закрыть все, если мы служим государству. Они должны закрыть на все глаза, возвращать свои семьи домой и отстаивать свои позиции", — сказал Кадыров.

Кадыров уже был внесен США в санкционный список — в декабре 2017 года его включили в "список Магнитского". Глава Чечни тогда объяснил это тем, что Вашингтон не может простить ему того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.