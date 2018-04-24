Восстановление Сирии требует уважения суверенитета страны, заявил Лавров

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Экономическое восстановление Сирии потребует определенного времени и уважения суверенитета страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается экономического восстановления, то это займёт какое-то время, и я убеждён, что нам всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности САР, потому что целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии", — сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС.

Он добавил, что в первую очередь нужно решать гуманитарные задачи и восстанавливать базовую инфраструктуру.

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