Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Целый ряд стран взял курс на развал Сирии, США, в частности, вопреки своим заявлениям, не намерены покидать территорию САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, "вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента (Дональда) Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить".
"Очевидное вмешательство во внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий", — сказал Лавров.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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