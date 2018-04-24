Совет МИД ШОС дал оценку агрессии США в Сирии

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Участники Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали принципиальную оценку недавним ракетным ударам США и их союзников по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил попытки США и их союзников подорвать процесс формирования полицентричного, демократического миропорядка.

"Последний пример — это агрессивная акция против САР. И в принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка",- сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Пекине.

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