"Большая семерка" рассказала, когда будет помогать восстанавливать Сирию

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Страны G7 будут помогать восстановлению Сирии, только когда в стране начнется "вызывающий доверие политический переход", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки".
Они заявили, что военного решения конфликта в Сирии нет, и призвали все стороны "серьезно и в полной мере включиться в процесс ООН в Женеве для достижения надежного политического решения в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике, чему будет способствовать создание безопасной и нейтральной обстановки".
При этом министры заявляют, что "глубоко обеспокоены продолжающимися эскалацией насилия в Сирии, применением тактики "сдавайся или умри от голода" и отсутствием гуманитарного доступа".
В тексте также содержится призыв к властям Сирии, а также России и Ирану принять меры по защите мирных жителей в стране, которых они, как утверждается в заявлении, подвергают бомбардировкам.
Кроме того, повторяется призыв привлечь к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии – в этом министры G7 обвиняют власти Сирии и боевиков группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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