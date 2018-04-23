Более тысячи беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более тысячи беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 190 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 530 человек, в Восточную Гуту — 344 человека", — сказал он.

Начальник Центра заметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания.

Евтушенко добавил, что российский Центр ведет контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации Телль-Рифъат в населенный пункт Манбидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 225 человек с личным имуществом.

Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Умм-Эль-Амад-Эль-Киблия провинции Алеппо. Людям передано 890 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны, отмечает начальник Центра.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 90 сирийцам, в том числе 25 детям.

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