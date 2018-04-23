Более 62 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более 62 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 тысячи 119 жителей Восточной Гуты", — сказал он.

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