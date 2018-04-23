Пранкеры позвонили главе ОЗХО от имени польского премьера

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмету Узюмджу от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Запись разговора опубликована на их ютьюб-канале.

Во время беседы Узюмдж заявил, что Россия не препятствует работе экспертов организации в сирийской Думе и не пытается "зачистить" место происшествия.

"Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить", — говорит собеседник пранкеров.

По его словам, Россия хочет помочь ОЗХО "развернуться и обеспечить безопасность", о чем "официально уведомила" организацию.

"И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию", — отметил он.

Ситуация в Думе

В начале апреля Запад бездоказательно обвинил сирийские власти в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва и Дамаск опровергли эту информацию.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Позднее в Думе обнаружили контейнеры с хлором западного производства, а также лаборатории боевиков по изготовлению химоружия.

Несмотря на отсутствие доказательств вины Дамаска, США и их союзники атаковали сирийские объекты, которые, по их мнению, используются для производства запрещенных веществ. Силы коалиции выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские системы ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны.

Госдепартамент США позднее заявил, что Сирия и Россия занимаются "зачисткой" места "химатаки" в Думе, не допуская туда инспекторов ОЗХО. Москва потребовала предъявить доказательства. Глава МИД Сергей Лавров также отметил, что это западные страны препятствуют работе организации.