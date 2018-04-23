Вопрос о поставках С-300 в Сирию еще не решен, заявил Лавров

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию еще не решен, нужно дождаться решений Москвы и Дамаска, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях официального визита в Китай.

"Не могу сказать, что он решен… Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", — сказал Лавров, чье заявление было опубликовано на сайте российского МИД.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что уже в ближайшее время Россия может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" в Сирию на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Еще в 2010 году Дамаск подписал соответствующий контракт, но уже на этапе реализации договор был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство.

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