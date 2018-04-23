Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии после ракетного удара

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников, сообщила пресс-служба Кремля.

"С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса", — говорится в публикации.

В этом контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии, отметили в Кремле.

Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. Основными целями своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом он назвал демонстрацию хороших и крепких отношений. СМИ предполагают, что французский лидер, которого в Европе иногда называют "заклинателем Трампа", также поднимет вопросы "торговой войны" и изменения иранской ядерной сделки.

США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии 14 апреля. Поводом стала предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума. Страны Запада обвинили Дамаск в применении химического оружия.

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