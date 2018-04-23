В Кремле ответили на вопрос о возможных поставках С-300 в Сирию

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Кремле не комментируют возможность поставок установок С-300 в Сирию и отмечают, что ракетный удар, нанесенный США, Францией и Великобританией, ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не буду сейчас никак комментировать. Я лишь еще раз напомню вам заявление, которое сделал президент (РФ Владимир) Путин после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об усложнении международной обстановки и отношений РФ с другими странами в связи с возможной поставкой С-300 в Сирию.

"Собственно, ракетный удар — он и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг Сирии и сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования", — заявил Песков.

По данным газеты "Коммерсант", Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" в Сирию на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство, напоминает издание.

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