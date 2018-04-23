На юге Дамаска сирийская армия наносит удары по командным пунктам ИГ*

Боевая машина пехоты и танк Т-55 в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска

Боевая машина пехоты и танк Т-55 в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска

БЕЙРУТ, 23 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская авиация и артиллерия продолжают уничтожать командные пункты и огневые позиции террористической группировки "Исламское государство"* на южной окраине Дамаска, тем самым поддерживая наступление сухопутных войск, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Авиация и артиллерия продолжают наносить точечные удары по командным пунктам и огневым позициям ИГ в Ярмук, Эль-Хаджр Аль-Асвад и квартале Кадам. Внезапные нападения на террористов помогают продвижению войск по земле", — рассказал собеседник агентства.

Передовые отряды правительственных сил атакуют линии обороны группировок сразу с нескольких направлений. Ожесточенные бои идут со стороны сирийской столицы в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев "Ярмук", с юга сирийские военные уничтожают оборону ИГ* в поселении Эль-Хадр Аль-Асвад. Продвижение идет медленно из-за мощного сопротивления боевиков в густой городской застройке.

Лагерь "Ярмук" и окрестные поселения остались последним оплотом экстремистов в пригороде Дамаска. После завершения операции, которая началась в четверг вечером, пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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